«Космонавтика XXI века», или Обратная сторона космического прогресса

Сколько людей сейчас «изгнаны» с Земли? Куда отправили послание для инопланетных цивилизаций? Какой аппарат все ближе и ближе подбирается к Солнцу, а какой всё дальше и дальше убегает от него?

Ответы на эти и другие вопросы можно узнать 7 ноября в 18.30 на лекции популяризатора науки Дмитрия Эпштейна на тему «Космонавтика XXI века».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, лектор объяснит, как работает современная космонавтика, расскажет об экспедициях к Солнцу и к дальним рубежам Солнечной системы, об исследованиях астероидов, поиске внеземной жизни и обратной стороне космического прогресса.

Дмитрий Эпштейн (г. Новосибирск) – кандидат физико-математических наук, ведущий математик Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН, старший преподаватель СУНЦ НГУ, доцент Новосибирского государственного педагогического университета, руководитель Лаборатории астрономии Клуба юных техников СО РАН.

Вход свободный по предварительной регистрации — vk.cc/cQSl8G

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-28-26

Встреча с лектором состоится в Мурманской областной научной библиотеке (подиум-холл, 4-й этаж). (12+)

