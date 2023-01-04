«Костюмированный бал в Зимнем дворце, 1903 год»: окунёмся в историю

Последний бал императорской России: в Мурманске откроется выставка «Костюмированный бал в Зимнем дворце, 1903 год» из собрания Мультимедиа Арт Музея города Москвы!

Как сообщает vk.com/murmanculture, 11 февраля 1903 года в Зимнем дворце состоялся вечер, а 13 февраля ‒ грандиозный бал-маскарад русской знати в костюмах XVII века времён царя Алексея Михайловича. Это был последний бал императорской России. До настоящего времени он остаётся самым известным праздником в Санкт-Петербурге времени царствования последнего из рода Романовых. После окончания торжественного мероприятия по пожеланию императрицы участники были запечатлены лучшими фотографами Санкт-Петербурга, которые создали одиночные портреты и групповые фотографии участников.

Для современного зрителя сохранившиеся фотографии представляют двоякий интерес: как портретная галерея русской знати последних лет империи и как путеводитель по истории старинного русского костюма.

Выставка откроется 4 января в 13.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» и будет работать до 12 марта.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457264115%2Falbum-139605315_00%2Frev