Кот на стене

В рамках партпроекта «Единой России» «Жители МКД» в Умбе фасад дома №12 по Советской улице украсил рисунок молодого художника.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Терского района, глава муниципального образования городское поселение Умба Рамиля Хайруллина провела встречу с талантливым земляком Романом Гвоздевым.

«Роман - молодой человек, работающий в профессиональной сфере креативных индустрий: хип-хоп культура, граффити, диджеинг, - рассказывает Рамиля Хайруллина. Наша встреча проходила не в кабинете, а на улице. Мы гуляли по посёлку, смотрели локации, которые можно было бы украсить граффити-рисунками в соответствии с характером территории. Договорились собрать все локации (северная часть посёлка там тоже присутствует) и Рома создаст некий альбом со своими предложения по темам. Это работа на перспективу».

В настоящее время рисунок уже готов.

«Спасибо работникам УК «ЖКХ Умба», которые зачистили, загрунтовали стену, чтобы Роман смог приступить к творчеству. Пять часов работы и кот готов. Чуть позже мы покроем рисунок лаком для его сохранности», - уточнила Рамиля Хайруллина.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-umbe-poyavilsya-novyj-mural-na-fasade-zhilogo-doma