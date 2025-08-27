Кот Семён в Мурманске обзавёлся точкой бесплатного Wi-Fi

В Мурманске оборудованы точки бесплатного Wi-Fi, которые доступны для жителей и гостей города в районе памятника жертвам интервенции, в Центральном сквере, рядом с памятником С.М. Кирова, на территории проведения ярмарок на улице Воровского, а также на пересечении её с улицей Пушкинской, кроме этого, ещё две точки доступны в районе Семёновского озера – на территорию парка и у памятника коту Семёну.

Пропускная способность каналов передачи данных составляет до 100 Мбит/с, что обеспечивает комфортную скорость интернет-соединения даже при большом количестве одновременных подключений от пользователей. Использовано бесшовное соединение по всей сети зоны покрытия: устройства переключаются между 24 точками доступа в автоматическом режиме.

Для подключения к Wi-Fi пользователю достаточно выбрать в списке доступных сетей «Murmansk_wifi_free» и пройти простую авторизацию с помощью SMS или сервиса «Альфа ID».

«Работы проводились компанией «Ростелеком» совместно с Министерством цифрового развития Мурманской области, он стал одним из первых операторов связи, заявивших нам о готовности возобновить работы по организации бесплатного беспроводного интернета на территории общественных пространств в Мурманске. Более того, для предпринимателей и организаций начала работу «горячая линия» «Ростелекома» по номеру 8-800-200-43-11, чтобы компании региона могли оперативно решать вопросы, касающиеся проводного интернета и Wi-Fi», — сообщила министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

«Наша компания является активным участником инфраструктурных преобразований в регионе. Мы планируем расширять сеть бесплатного Wi-Fi, охватывать популярные общественные пространства Мурманска и области, чтобы северяне могли беспрепятственно пользоваться интернетом и чувствовали себя комфортно и безопасно», — отметила директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

Она рассказала, что в общественной Wi-Fi-сети реализована система контент-фильтрации, которая автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы.

На Wi-Fi-сеть и проводной интернет, как правило, не распространяются временные ограничения, которые вынуждены периодически вводить в регионе на основании федерального закона «О связи» для обеспечения безопасности.

«Заработавшие точки могут стать альтернативой при отсутствии мобильного интернета. Они также указаны на карте бесплатного Wi-Fi, размещённой на сайте правительства. Компании, готовые предоставлять северянам доступ к своему Wi-Fi бесплатно, могут обратиться на электронную почту министерства, чтобы мы указали их на данной карте. Сейчас на ней размещено более ста точек со всего региона», — подчеркнула Елена Семенова.

Для удобства северян в приложении 2ГИС бесплатные точки Wi-Fi также указаны на карте. Найти их можно, введя в поиске словосочетания «точки Wi-Fi» или «бесплатный Wi-Fi».

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, временные ограничения доступа к мобильному интернету вводятся в целях обеспечения безопасности и защиты общественного порядка на территории Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552318/#&gid=1&pid=1