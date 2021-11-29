Котельная Северного флота победила в конкурсе «На лучшую котельную Минобороны России»

В августе 2021 года в соответствии с поручением заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова, в целях качественной подготовки объектов теплового хозяйства к отопительному периоду 2021-2022 годов в военных округах, родах и видах Вооруженных Сил Российской Федерации организован смотр-конкурс «На лучшую котельную Минобороны России».

Руководство конкурсом осуществлялось Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации. Для оценки выполнения условий смотра-конкурса в военных округах, объединенных стратегических командованиях Северного флота, родах и видах Вооруженных Сил Российской Федерации, центральных органов военного управления, военных гарнизонах, воинских частях, учреждениях Министерства обороны Российской Федерации были созданы комиссии под председательством заместителей командующих по материально-техническому обеспечению.

В ходе проведения смотра-конкурса оценивались организация эксплуатации объектов, уровень квалификации линейного персонала, техническое состояние и надежность оборудования, соответствие рабочей и техническое документации требованиям нормативных документов Российской Федерации, качество предоставления услуг теплоснабжения, отсутствие жалоб потребителей, рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам подведения итогов смотра-конкурса лучшим объектом теплоснабжения на твердом котельном топливе стала котельная №5 (г.Североморск, п. Щукозеро) жилищно-коммунальной службы №2 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ). При комплексной проверке котельной органами военного управления по всем показателям поставлена оценка «отлично».