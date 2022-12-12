Котельная в Шонгуе полностью обновлена

Областная теплоснабжающая организация АО «МЭС» за два года полностью обновила котельную посёлка Шонгуй. В рамках первого этапа в 2021 году выполнена замена 10 старых котлов на 3 современных автоматизированных, установлено новое, энергоэффективное насосное оборудование.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, стоимость первого этапа составила более 60 млн рублей. Реализация мероприятий позволила сократить удельный расход топлива на 25%. Вторым этапом в 2022 году осуществлена перекладка сети горячего водоснабжения. Стоимость работ составила более 20 млн рублей. Напомним, котельная посёлка 1956 года постройки отапливает 13 объектов: жилые дома, детский сад, школу и дом культуры.

Фото: https://gov-murman.ru