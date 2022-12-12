В Мурманской области отмечается снижение численности пенсионеров и увеличение выбытия работниковАндрей Чибис поздравил северян с Днём Конституции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.22 13:30

Котельная в Шонгуе полностью обновлена

Областная теплоснабжающая организация АО «МЭС» за два года полностью обновила котельную посёлка Шонгуй. В рамках первого этапа в 2021 году выполнена замена 10 старых котлов на 3 современных автоматизированных, установлено новое, энергоэффективное насосное оборудование.

Как сообщает региональное Минэнерго и ЖКХ, стоимость первого этапа составила более 60 млн рублей. Реализация мероприятий позволила сократить удельный расход топлива на 25%. Вторым этапом в 2022 году осуществлена перекладка сети горячего водоснабжения. Стоимость работ составила более 20 млн рублей. Напомним, котельная посёлка 1956 года постройки отапливает 13 объектов: жилые дома, детский сад, школу и дом культуры.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО выгорают на работе из-за невнимательности начальства, низкой зарплаты и плохих отношений в коллективе
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2023Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Валентин Петров
11.12.22 17:01
13- ым художником, принявшим участие в создании эконом, стал Валентин Петров, творческий псевдоним #VALCHENTO.))
Комментарий к новости:В рамках Всероссийского общественного проекта «Чистая Арктика» в Мурманске появился уникальный арт-объект
Твой брат с запада
09.12.22 16:24
Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
Алексей Казанов
08.12.22 09:40
Эта новость прямо «луч света в тёмном царстве», спасибо.
Комментарий к новости:«Мы друзья, мы соседи», или «Конвой дружбы» прибыл в Мурманск из Финляндии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Отсрочка пенсии: чем выгодно профессиональное долголетие-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 43 копейки, доллар укрепился почти на 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельная в Шонгуе полностью обновлена-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Региональные депутаты поддерживают инициативы Андрея Чибиса о дополнительной поддержке отдельных категорий медицинских работников и студентов медвузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Каждый десятый трудящийся житель СЗФО не может оформить налоговый вычет из-за неофициальной зарплаты
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика