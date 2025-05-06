Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют

Как сообщили в компании, работы предстоят масштабные: котельная будет реконструирована из паровой в водогрейную. Замене подлежит котельное, насосное, теплообменное и топливоподготовительное оборудование. Необходимо демонтировать старый паропровод и проложить на его месте новую теплосеть протяжённостью более 800 метров до здания ЦТП.

До сих пор теплом и горячей водой жителей района обеспечивали три котла, пар от которых поступал в центральный тепловой пункт, где происходил теплообмен и подготовка воды для системы теплоснабжения потребителей, что было сопряжено как со сложностью обслуживания оборудования и сетей, так и с большими тепловыми потерями.

После модернизации котельной теплоноситель будет готовиться непосредственно в котельной и доставляться потребителям по вновь проложенным сетям.

Учитывая непродолжительный межотопительный сезон на Крайнем Севере, подрядчики уже в марте приступили к работам по замене основного котельного оборудования: демонтирован один из трех паровых котлов, смонтирован фундамент для установки двух современных водогрейных, оснащенных автоматизированными горелочными устройствами. В общей сложности будет смонтировано четыре котла.

Также изменится и внешний вид котельной, так как запланирован капитальный ремонт здания объекта теплоснабжения.

«Работа по модернизации объектов областного предприятия АО «МЭС» ведётся непрерывно. Ранее техническое перевооружение прошло на котельных в Заозерске, Нива-3, Шонгуе, в этом году по плану котельная района Абрам-Мыс. Этот проект станет значимым вкладом в повышение надёжности системы теплоснабжения региона», – отметила заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина.

Как отмечает региональное Минэнерго и ЖКХ, проводимая работа отвечает целям и задачам стратегического плана развития региона «На Севере – жить!», разработанного по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с учётом 72 тысяч предложений, полученных от северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/