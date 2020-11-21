Котельную в Молочном присоединят к сетям «Мурманскводоканала» новым водоводом

Под председательством министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрия Латышева состоялось очередное совещание по вопросу обеспечения надежного теплоснабжения потребителей Молочного, на котором было принято решение об осуществлении нового технологического присоединения котельной к объектам ГОУП «Мурманскводоканал».

«В пользу выбранного варианта говорит значительная протяженность существующих водных коммуникаций и очень сложная трасса их расположения, избыточное – в том числе насосное – оборудование на ее протяжении. В совокупности с имеющимися ограничениями все это не позволяет рассматривать вариант реконструкции оборудования. Принятое решение позволит устранить многолетнюю проблему водоснабжения котельной», – прокомментировал Дмитрий Латышев.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, водоснабжение котельной в настоящее время осуществляется от сетей водоснабжения ООО «Птицефабрика Мурманская», которые по причине признания предприятия банкротом не содержатся надлежащим образом.

Участие в обсуждении вопроса приняли руководители АО «Мурманэнергосбыт», АО «ТЭКОС», ГОУП «Мурманскводоканал», администраций муниципальных образований г.п. Молочный и Кольский район.

Также в рамках комплексного подхода к решению вопросов поселения был выработан план действий по повышению надёжности электроснабжения потребителей.