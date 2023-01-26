Котельную в Росте оснастят новым оборудованием

Продолжается работа по разработке и реализации проектов технического перевооружения топливно-энергетического комплекса региона. На сегодняшний день в фокусе внимания котельная АО «МЭС» района Роста в Мурманске, где реализуется первый этап программы модернизации.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на объекте теплоснабжения будет проведён демонтаж выведенных из эксплуатации угольных котлов и установка на их месте нового, производительностью 10 тонн пара в час, для работы в межотопительный период. Это позволит не только сэкономить ресурсы, но и продлить работу паровых котлов М-50 1988 года, которые сейчас полностью обеспечивают теплом и горячей водой жителей Росты.

Специфика задачи состоит в том, чтобы в условиях работающей котельной разобрать используемые старые печи.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, для демонтажа конструкций инженеры разработали специальный проект со сроком реализации 1 год. Ввод в эксплуатацию нового котла запланирован на 2024 год.