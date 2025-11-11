Котельные Минобороны в Заполярье переходят на альтернативное топливо

Министерство обороны России продолжает работу по повышению эффективности и экологичности систем теплоснабжения в заполярных гарнизонах. Одновременно завершается модернизация в военных городках посёлков Росляково и Щук-Озеро.

Ключевым элементом проектов в обоих населённых пунктах стал перевод местных котельных с мазута марки Ф-5 на твёрдое котельное топливо — уголь. Это стало возможным благодаря установке современных блочно-модульных котельных. Параллельно проводится замена теплотрасс и перевод паровых систем теплоснабжения на водогрейные.

Как сообщает Сергей Ермаков, начальника ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ), работы выполняются в рамках энергосервисного контракта, заключённого ЖКС 9 филиала ФГКУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).

«Этот переход имеет важное значение для развития стратегического присутствия Северного флота в Арктическом регионе. Использование мазута, характеризовавшееся высокими рисками разливов, полностью прекращается., - отметил Сергей Тихонович. - Применение угольного топлива позволяет снизить риск негативного воздействия на хрупкую окружающую среду Арктики».

Реализованные проекты демонстрируют последовательную работу военного ведомства, направленную на повышение эффективности объектов инфраструктуры в Арктике. Модернизация приведёт к оптимизации бюджетных расходов на теплоснабжение гарнизонов и посёлков и будет способствовать устойчивому развитию этих территорий.

На сегодняшний день на обоих объектах ведутся гидравлические испытания блочно-модульных котельных, идёт настройка оборудования для комплексного опробования и пусконаладочных работ.

Завершить мероприятия по усовершенствованию систем теплообеспечения в Росляково и Щук-Озеро планируется к 10 декабря текущего года.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ).