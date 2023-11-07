Котики, земляки и тезки: самые оригинальные критерии трудоустройства россиян

Решение об устройстве на работу, продиктованное «не разумом, но сердцем», приходилось принимать всего 6% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, проведённого по заказу «Russia Today», в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

93% россиян, принимая решения о выходе на работу, руководствуются исключительно логическими доводами: «Предварительно изучаю деятельность, рейтинги и месторасположение предприятия, обращаю внимание на отзывы бывших сотрудников о работодателе»; «Всегда выбор был осознанный».

Лишь с 6% опрошенных случались ситуации, когда на их решение о трудоустройстве повлияли необычные факторы. Некоторых соискателей буквально загипнотизировал голос рекрутера или непосредственного руководителя. Россияне порой без раздумья выходят на работу к землякам и тёзкам, единоверцам, руководителям, родившимся с ними в один день. Иногда согласию на трудоустройство способствует архитектура здания или дизайн офиса. Мужчины выходят на работу в компании, где много красивых сотрудниц. Не обошлось и без котиков, — тот самый случай, когда собеседование свернуло не туда, но оказалось результативным: «Разговорились о кошках. У директора тоже оказался персидский кот, как и у меня».

Время проведения опроса: 20—31 октября 2023 года.