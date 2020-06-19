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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.20 15:10

Котлован вырыт - в Коле полным ходом идёт строительство бассейна

Сегодня председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, председатель комитета по делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной Думы, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Лариса Круглова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» глава администрации Кольского района Александр Лихолат, руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» местного отделения Кольского района, глава Кольского района Андрей Малхасян и директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган проинспектировали ход работ по возведению бассейна.

Площадь возводимого объекта 1781 кв. метр. Общая стоимость работ порядка 257 миллионов рублей. Из них 120 миллионов - это федеральные средства, 130,5 миллиона – деньги областного бюджета, ещё около 6,5 миллиона - средства района.

- Строительство бассейна в Коле стало возможно благодаря самой активной поддержке проекта со стороны секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителем председателя Совета Федерации Андрея Турчака и секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, - рассказал председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой.

- Когда ещё в 2013 году в Коле открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, многие жители были немного разочарованы, все думали, что там будет и бассейн, - отметила региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» Лариса Круглова. – Сегодня справедливость восторжествовала. В районном центре строится собственный бассейн. Жители его очень ждали, уверена, что они с удовольствием будут его посещать!

Само строящееся в районном центре сооружение - быстровозводимое. Фундамент свайный, с металлическим каркасом, который обшит сэндвич-панелями. Фактически весь бассейн изготавливается на заводе, на месте его только собирают. Данная технология позволяет значительно ускорить процесс строительства. За примером далеко ходить не надо, по такой же технологии в Коле построен ФОК. Кстати, этот же застройщик выполняет работы и по строительству бассейна.

при строительстве бассейна учтены все климатические особенности севера. Сэндвич-панели утеплены специальным изолирующим слоем, который не пропускает холод. Предусмотрена и собственная система отопления здания и подогрева воды, так что использовать объект можно круглый год, не завися от опрессовок ТЭЦ.

В бассейне будет две чаши, взрослая на 25 метров с пятью плавательными дорожками, и детская, для самых маленьких посетителей. При этом сами чаши цельнометаллические, т.е. заливать тонны бетона при их установке не надо. Это тоже значительно ускоряет процесс возведения. Такая технология активно применяется в Европе и уже отлично себя зарекомендовала.

Отдельная тема - фильтрация воды. Она будет кристально чистой, с использованием минимального количества химикатов. Подача будет осуществляться с городского водовода. Помимо фильтров воду будут «просвечивать» ультрафиолетом, это не даст заполненной емкости «зацвести».

Помимо самого бассейна предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. Для гостей комплекса оборудуют парковку, эти работы будут выполнены до осени.

Как пишет администрация Кольского района, сдать объект планируют уже к декабрю этого года. По контракту застройщик даёт гарантию на объект минимум пять лет.

- Важно, что бассейном в Коле смогут пользоваться все слои населения. Комплекс будет социально ориентированным, - подчеркнул секретарь местного отделения партии «Единая Россия» глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Мы готовы взять на себя часть этих затрат, бюджет района позволяет это сделать! Во-первых, предусмотрим льготы для ветеранов и детей войны. Сделаем для них скидки! Конечно же, бассейн будут обязательно посещать все наши школьники, причем даже из отдалёнки. Проработаем программу, чтобы для них регулярно проводили занятия по плаванию.

Немаловажно и то, что наблюдать за строительством бассейна в Коле могут все желающие, причём, не выходя из дома. На сайте ДЮСШ Кольского района организована онлайн-трансляция процесса возведения объекта. http://kolasport.ru/?p=374

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