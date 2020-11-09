Коварные ямки - активисты ОНФ обратили внимание прокуратуры на выемки в асфальте, оставшиеся после отбора проб на улицах Мурманска

Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру региона с просьбой провести проверку качества укладки асфальта в Октябрьском и Первомайском округах Мурманска. Причиной для беспокойства стали многочисленные жалобы горожан на полые технологические отверстия в покрытии тротуаров: выемки не залили той же асфальтобетонной смесью, что и все полотно после отбора проб для определения качества асфальта.

«Дело в том, что подобное легкомыслие создает условия для возникновения угрозы жизни и здоровью граждан. И в первую очередь, детей, которые зачастую смотрят по сторонам, а не перед собой. Особенно опасно, когда ребенок едет на самокате или велосипеде и на скорости попадает в одно из этих отверстий. Не застрахованы от риска и взрослые: несложно представить, что будет, если в достаточно глубокую выемку угодит нос обуви или высокий каблук. Нельзя допустить повторения ситуации, которая произошла в Мурманске 18 апреля, когда из-за дефектов асфальтового покрытия тротуара возле дома № 60 по просп. Ленина мальчик упал с самоката и получил серьёзные травмы. К сожалению, ситуация с незалитыми технологическими выемками для областного центра характерна. В частности, мы наблюдали ее на тротуарах возле дома №14 по ул. Щербакова и дома №3 по ул. Самойловой», - рассказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Светлана Рудакова.

Общественники попросили надзорное ведомство при наличии оснований принять меры, направленные на устранение дефектов асфальтового покрытия тротуаров по указанным адресам, и тем самым исключить угрозу для жизни и здоровья граждан.