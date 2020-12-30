Ковдор вошёл в программу модернизации первичного звена здравоохранения

В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона выполнят капитальный ремонт детской поликлиники. Стоимость предстоящего ремонта – более 32 млн рублей.

«Мы также формируем список необходимого оборудования. Мы пообщались сейчас с руководителями отделений и врачами, узнали какая техника нужна. Как и другие муниципалитеты, в Ковдор поступит новая медтехника. Мы увидели, что ремонт нужен в терапевтическом отделении. Минздрав займется формированием проектно-сметной документации», – сказала первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко во время помещения ковдорского филиала Мончегорской ЦРБ.

Филиал Мончегорской больницы в Ковдоре нуждается в терапевтах. Укомплектованность штата не стопроцентная.

«В Ковдор нужны терапевты. Кадры мы привлекаем по специальным программам, когда приезжающие специалисты получают финансовую мотивацию. Муниципалитет обеспечивает медиков жильем и создает комфортные условия для жизни», – сказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.