Ковдорчанин презентовал автобиографию с воспоминаниями о Великой Отечественной войне и блокаде

Ковдорчанин Геннадий Николаевич Чикунов презентовал автобиографическую книгу «Я был там». Произведение рассказывает о мальчике, который пережил блокаду и смог вернуться домой.

Автобиография Геннадия Чикунова – это воспоминания о том, как счастливое довоенное детство сменяется выживанием в блокадном Ленинграде.

Автобиография Чикунова создает особый мир довоенного, военного и послевоенного прошлого. Этот мир показан глазами советского ребенка, который расскажет современному читателю, как им воспринимались конец 1930-х годов, Великая Отечественная война, «смертное время» блокады, об опасностях эвакуации и о тяжелой жизни на другом краю Советского Союза.

В начале декабря 2020 года книга вышла в серии «Свидетель столетия. Мемуары очевидцев» издательства «Эксмо» тиражом три тысячи экземпляров. В издании используются чёрно-белые фотографии в том числе из личного архива Геннадия Чикунова. А вот фото автора на обложке книги нет. Вместо этого центральной фигурой стал один из символов блокады – метроном. В радиоэфире блокадного города именно с помощью метронома предупреждали об опасности: быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный – отбой. Монотонный звук метронома, который звучал в эфире между выпусками радиопередач, также свидетельствовал, что радиотрансляция ведётся, а значит, город живёт.

Как сообщает региональное Министерство культуры, презентации книги проводились в Ковдоре в течение февраля на базе Ковдорского районного краеведческого музея, а также в городских школах. Их посетили порядка 150 школьников и педагогов. Геннадий Николаевич не смог лично присутствовать на презентации своей книги, однако записал для читателей видеоинтервью.

Автор отмечает, что никогда не думал, что читательская аудитория его воспоминаний выйдет за рамки семьи, друзей, знакомых. Но теперь его свидетельство о себе и своём времени доступно широкому кругу читателей.