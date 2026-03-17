Ковдорская центральная районная больница отметила 70-летие

На торжественном мероприятии по случаю 70-летия филиала Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина - Ковдорской ЦРБ от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса первый заместитель министра здравоохранения Сергей Чуксеев поздравил коллектив медучреждения со знаменательной датой и вручил памятный адрес.

«Путь медицины Ковдора начался в 1956 году с одноэтажного деревянного барака с печным отоплением, где врачи работали при керосиновых лампах. Тогда в штате было всего два врача – терапевт и педиатр. Сегодня Ковдорская ЦРБ – это современный многопрофильный филиал МОКБ им. П.А. Баяндина. В рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегического плана «На Севере – жить!» проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы. Отремонтирована детская поликлиника, установлено новое оборудование. В 2026 год Ковдорская ЦРБ вступает с качественным рывком в кадровой политике. Впервые за долгое время терапевтическая служба поликлиники укомплектована на 100 процентов – все семь терапевтических участков обеспечены постоянными врачами», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Чуксеев.

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» благодаря мерам соцподдержки в учреждение привлечено 13 врачей из разных регионов России: рентгенолог, терапевты, врач УЗИ, функциональной диагностики, эндоскопист-хирург, анестезиолог-реаниматолог, педиатр, стоматолог, хирурги.

Установлено новое оборудование: КТ-аппарат, маммограф, дентальный рентгеноскоп, видеоэндоскопическая стойка, рентгеновский аппарат. Закуплен аппарат для магнитотерапии.

С приходом двух новых специалистов организован полный цикл ультразвуковых исследований для взрослых и детей, включая УЗИ сердца и сосудов. Новый врач-хирург-эндоскопист проводит гастро-, колоно- и бронхоскопии с забором биопсийного материала, а также малоинвазивные операции «без разрезов» по удалению новообразований. Исследования выполняются на современной видеоэндоскопической системе.

С запуском современного компьютерного томографа и с привлечением профильного специалиста значительно повысилось качество и скорость диагностики.

«70 лет истории Ковдорской ЦРБ – это история преданности профессии и постоянного развития. Мы гордимся достижениями прошлых лет и уверенно смотрим в будущее, продолжая традиции заботы о здоровье жителей нашего региона. Тот факт, что сегодня мы смогли закрыть потребность в терапевтах и привлечь узких специалистов, говорит о новой главе в развитии ковдорской медицины», – отметил и.о. главного врача Ковдорской ЦРБ Джамбулат Гакаев.

В честь юбилея 80 сотрудников награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора Мурманской области, Мурманской областной думы, Министерства здравоохранения Мурманской области, Ковдорского муниципального округа, МОКБ им. П.А. Баяндина.

