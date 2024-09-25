Ковдорский педагог дополнительного образования представляет наш регион на конкурсе профмастерства «Сердце отдаю детям»

23 сентября в Уфе стартовал финал всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

За звание лучшего борются 90 финалистов из 42 регионов страны. Мурманскую область представляет педагог допобразования Центра детского и юношеского творчества Ковдора Алексей Литвинов.

Алексей Сергеевич обучает ребят журналистике в объединении ЦДЮТ «МедиаСТАРТ» и актёрскому мастерству в театральной студии «Кураж». Также Алексей Литвинов – профессиональный телеведущий на ковдорском телевидении.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, торжественную церемонию открытия конкурса «Сердце отдаю детям» можно посмотреть по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/