Ковдорский педагог дополнительного образования стал победителем в номинации всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

В Уфе завершён финал всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». В нём участвуют 90 финалистов из 42 регионов страны.

Педагог допобразования Центра детского и юношеского творчества Ковдора Алексей Литвинов стал победителем в номинации «Профессиональный дебют в дополнительном образовании».

«Я счастлив быть первым педагогом-дебютантом, который привезёт домой победу во Всероссийском этапе. Взять номинацию и оказаться лучшим среди достойнейших – это великая честь для юного преподавателя журналистики. Я благодарен всем, кто поддерживал и проходил со мной сложнейшие этапы этого грандиозного события. В особенности мудрейшим специалистам Регионального модельного центра образования «Лапландия», своему Центру детского и юношеского творчества и ставшему мне искренне родным славному городу Ковдору! Самому уютному городу на Земле! Мурманская область в очередной раз заблистала на всю Россию, и я горд, что по-хорошему виновен в этом!», – сказал Алексей Литвинов.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, организаторы конкурса: Министерство просвещения РФ и Профессиональный союз работников народного образования и науки РФ. Официальный оператор – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/