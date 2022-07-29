Ковдорский политехнический колледж получит 135 миллионов рублей на создание образовательно-производственного центра.

Инициатором создания центра на базе колледжа выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Инициатива была активно поддержана исполнительным директором АО «Ковдорский ГОК» Олегом Михайловым.

Колледж стал победителем конкурсного отбора Минпросвещения России на предоставление в 2023 году грантов в форме субсидии из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Победа в конкурсном отборе означает привлечение на развитие материально-технической базы колледжа средств из федерального бюджета в объеме 100 млн руб., софинансирование от АО «Ковдорский ГОК» составит 20 млн руб., из областного бюджета – 15 млн руб.

В структуру образовательно-производственного центра «Ковдорский» войдут 5 учебно-производственных мастерских, 7 учебных кабинетов, автодром, парк автомобильного транспорта и самоходных машин, 2 тренажёрных комплекса, 2 виртуальных участка, а также площадка проведения регионального чемпионата WorldSkills Russia и демонстрационного экзамена по компетенции «Обогащение полезных ископаемых».

Уже 1 сентября 2023 года в образовательно-производственном центре «Ковдорский» к обучению по программам среднего профессионального образования в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» приступят первые студенты.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, цели и задачи федерального проекта «Профессионалитет» — преодоление дефицита рабочих кадров и повышение качества профессионального образования за счет реформирования системы среднего профессионального образования и внедрения новых подходов.

Одна из ключевых инициатив проекта - вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная практико-ориентированность обучения, сокращение сроков обучения.

Проект предполагает создание в регионах образовательных кластеров на основе партнерства промышленных предприятий и учреждений СПО в целях подготовки будущих специалистов под целевой заказ предприятий-партнеров путем модернизации материально-технической базы колледжей, повышения уровня квалификации преподавательского состава, пересмотра образовательных программ и учебных планов. При этом предприятие может формировать свои запросы к образовательному процессу, принять активное участие в разработке учебных программ и совместно с учебными заведениями готовить на реальных производственных мощностях востребованные на своих производствах кадры.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/