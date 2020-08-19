Ковдорский район проходит проверку на зимоустойчивость

Сегодня вице-губернатор Юрий Сердечкин посетил Ковдорский район во главе комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к работе в отопительный период. В ходе рабочей поездки вице-губернатор оценил ход ремонта теплотрассы на улице Комсомольской, ознакомился с состоянием городского водовода, а также посетил строящуюся угольную котельную в Ëнском.

Сдача объекта затянулась, как утверждает инвестор, из-за проблем с оформлением ряда документов. Однако на готовность муниципалитета к отопительному сезону это не повлияло.

«Район к зиме готов, – подытожил Юрий Сердечкин, - а Ëнский в отопительный сезон войдёт с мазутной котельной АО «МЭС». Все необходимые ремонтные работы проведены, мазут имеется. Инвестору мы готовы оказать помощь в оформлении документации, чтобы ускорить процесс сдачи объекта».