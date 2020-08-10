Ковдорский рекорд

Рекордные 596 тысяч тонн железорудного концентрата были погружены в июле на станции Ковдор Октябрьской железной дороги. Это наивысший показатель месячной погрузки станции за последние несколько лет. Предыдущий рекорд был установлен в мае 2016 года и составил 594 тысячи тонн. Напомним, что на станции Ковдор отгружается продукция Ковдорского горно-обогатительного комбината АО «МХК «ЕвроХим» - одного из ведущих предприятий Северо-Запада. Основной объем концентрата отправлен в адрес Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала.

«Благодаря точным решениям руководства и слаженной работе железнодорожников Мурманского района, стало возможными достичь рекордных показателей погрузки, - отметил заместитель директора по железнодорожным перевозкам АО «СУЭК» Илья Першин. - Железнодорожники обеспечивали ритмичность погрузки, вовремя доставляя порожние вагоны и отправляя груженые. В особенности хотелось бы отметить усилия начальника станции и заместителя начальника станции Ковдор Никиту Никулина и Ирину Баскову, заместителя начальника Северного района управления Николая Слесаренко».

Работники станции Ковдор каждый день подводили под погрузку до 300 вагонов и 6 локомотивов, при нормативном показателе в 5 локомотивов. В среднем, со станции Ковдор отгружалось 266 вагонов в сутки. Илья Першин надеется, что рекордная погрузка в июле – это только начало будущих побед.

Необходимо отметить, что для мурманских портовиков рекордная погрузка партнеров имеет особое значение в условиях временного ограничения пропускной способности инфраструктуры на подходах в мурманский порт – всего 16 пар поездов в сутки. Они возникли из-за обрушения моста на перегоне Кола-Мурманск в начале июня 2020 года. Но, как показала практика, четкое взаимодействие работников железной дороги и мурманских портовиков позволило не только перегрузить плановый объем груза, но и достичь рекорда.

Немаловажно, что для роста объемов выпускаемой продукции сейчас самое время – спрос на металлургическую продукцию на азиатских рынках не ослабевает. По словам заместителя генерального директора - директора по логистике АО «СУЭК» Дениса Илатовского, сейчас наблюдается повышенный спрос со стороны горно-металлургических компаний по доставке в Китай через Мурманск в судах типа Capesize.

«Действительно, на сегодняшний день это самый выгодный маршрут для доставки груза из Россий в Китай, позволяющий значительно экономить на фрахте», - отметил Денис Илатовский.