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Мурманская область. Арктика (16+)29.06.21 18:00

Ковид диктует: ради отпуска в Краснодарском крае готовы вакцинироваться лишь 3% непривитых россиян, ради поездки заграницу — каждый пятый

Вакцинироваться от COVID-19 ради поездки на курорты Краснодарского края готовы лишь 3% непривитых россиян, тогда как ради выезда за границу — 20%. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором  приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, не делавшего прививку от коронавируса.

С 1 августа курорты Краснодарского края будут принимать только тех, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19. Однако стимулом сделать прививку это станет лишь для 3% россиян — они готовы вакцинироваться, если это окажется единственной возможностью выехать на отдых. Судя по комментариям, опрошенные не хотят отменять уже запланированные и оплаченные туры. Ещё 19% респондентов планируют сделать прививку независимо от условий, поставленных властями региона. Каждый второй россиянин (53%) не будет вакцинироваться в любом случае.

Сделать прививку ради поездки в Краснодарский край чуть чаще готовы мужчины (4% против 2% женщин), а тех, кто не намерен вакцинироваться при любых обстоятельствах, больше среди женщин (56% против 52%).

О готовности принимать туристов из России, сделавших прививку от ковида, уже объявил ряд государств, и поездка за границу, по данным «SuperJob», стимулирует к вакцинации от коронавируса чаще, чем туры на курорты Краснодарского края. В мае каждый пятый россиянин (20%) сообщал, что готов привиться, если это станет единственной возможностью выехать за рубеж.

 

 

Комментарии

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