Ковид-неопределённость: пойдут ли дети в сентябре в школу или будут учиться дистанционно?

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил планы родителей школьников относительно покупки школьной формы к новому учебному году.

На вопрос, купили ли, планируют ли покупать школьную форму к 2020-2021 учебному году, утвердительно ответили 45% родителей учеников 1-4 классов, 37% родителей учеников 5-9 классов и 19% родителей учеников 10-11 классов.

В ожидании новостей о продолжении дистанта или возврате к очному обучению - 33% родителей учащихся младшей школы, 28% родителей учеников среднего звена и 17% родителей 10- и 11-классников.

На прошлогоднюю форму надеются 10-12% родителей. Чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму.