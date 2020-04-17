«Ковидная» халява - для комфортного пребывания на карантине россиянам в среднем достаточно 80 тысяч рулей в месяц

В условиях самоизоляции россиянам нужно меньше денег для счастья, чем в «доковидные» времена, а для комфортного пребывания на карантине в среднем достаточно 80 тысяч рулей в месяц. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, какая сумма сделает россиян счастливыми и сколько денег нужно, чтобы с комфортом самоизолироваться на карантине по COVID-19.

Для счастья среднестатистическому россиянину нужно 155 тысяч рублей в месяц, а для того, чтобы переждать 4 недели самоизоляции с комфортом — почти в 2 раза меньше — 80 тысяч рублей.

Женские запросы скромнее мужских: для счастья дамам достаточно 140 тысяч рублей, а на месяц карантина — 70 тысяч рублей, мужчинам — 170 и 90 тысяч соответственно.

Чем старше респонденты, тем дороже их мечты: для счастья молодёжи до 24 лет в среднем нужно 120 тысяч рублей, на месяц самоизоляции — ровно в 2 раза меньше, россияне старше 45 лет 30 дней счастья оценивают в 176 тысяч рублей, такой же период карантина — в 92 тысячи.

Денежные аппетиты растут с увеличением уровня доходов россиян: если населению с зарплатой до 30 тысяч рублей для счастья в среднем нужно 130 тысяч рублей, а на месяц карантина — 63 тысячи, то для граждан с доходом от 80 тысяч рублей — 212 и 116 тысяч рублей соответственно.

В ситуации тотального карантина страна оказалась впервые, а вот данные о сумме для счастья «SuperJob» измеряет уже не первый год: больше всего денег, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно было в 2017 году — в среднем 184 тысячи рублей. Нынешняя сумма (155 тысяч рублей) — самая низкая за 5 лет.