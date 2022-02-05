Ковидные сертификаты на Госуслугах обновились

В соответствии с приказом Минздрава России на портале «Госуслуги» представлена новая единая форма медицинского сертификата. Все ранее сформированные сертификаты переоформлены по новой форме автоматически.

Во время переходного периода обеспечивалась временная возможность проверки QR-кодов старой формы сертификата. Сейчас поддержка проверки QR-кодов старых сертификатов приостановлена.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, для предъявления QR-кода медицинского сертификата необходимо воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги» или «Госуслуги СТОП Коронавирус», либо заново скачать его из личного кабинета и сохранить на пользовательское устройство (для предъявления в офлайн-режиме).

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438976/#&gid=1&pid=1