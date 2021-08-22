Краб Юрий – после ПМЭФ на VI международный арктический фестиваль «Териберка»

Краб Юрий, ставший неофициальным символом и самым популярным экспонатом стенда Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме, вернулся в Заполярье. Десятиногому северянину уготована ещё одна почётная миссия – он принимает участие в VI международном арктическом фестивале «Териберка».

Юрий находится в аквариуме в териберском ресторане «Сияние Севера». В ходе фестиваля с ним сможет сфотографироваться любой желающий посетитель заведения. По утверждениям участников ПМЭФ-2021, фото с крабом приносит удачу.

По окончании «Териберки» Юрий будет выпущен в родную стихию.

Напомним, VI международный арктический фестиваль «Териберка» проходит два дня – 21 и 22 августа.