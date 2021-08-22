Мурманская область. Арктика (16+)22.08.21 08:00
Краб Юрий – после ПМЭФ на VI международный арктический фестиваль «Териберка»
Краб Юрий, ставший неофициальным символом и самым популярным экспонатом стенда Мурманской области на Петербургском международном экономическом форуме, вернулся в Заполярье. Десятиногому северянину уготована ещё одна почётная миссия – он принимает участие в VI международном арктическом фестивале «Териберка».
Юрий находится в аквариуме в териберском ресторане «Сияние Севера». В ходе фестиваля с ним сможет сфотографироваться любой желающий посетитель заведения. По утверждениям участников ПМЭФ-2021, фото с крабом приносит удачу.
По окончании «Териберки» Юрий будет выпущен в родную стихию.
Напомним, VI международный арктический фестиваль «Териберка» проходит два дня – 21 и 22 августа.
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