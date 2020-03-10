Краболовам-браконьерам придётся раскошелиться

Печенгский районный суд Мурманской области вынес приговор в отношении трёх местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Установлено, что трое жителей посёлка Никель 12 мая 2019 года по предварительному сговору в акватории губы Большая Волоковая Баренцева моря незаконно, без соответствующего разрешения, при помощи самоходного плавающего транспортного средства с применением трёх крабовых ловушек, осуществили незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов – 77 особей камчатского краба, в результате чего водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб на сумму не менее 919 тысяч 552 рубля.

На указанную сумму ущерба Мурманским межрайонным природоохранным прокурором к фигурантам по делу предъявлен гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ в защиту интересов Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении инкриминируемого преступления признали в полном объёме, согласились с предъявленным прокуратурой иском, а также представили сведения о частичном добровольном возмещении ущерба на сумму 126 тысяч 900 рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимых, признал их виновными и назначил каждому наказания, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Уточненные исковые требования прокурора судом также удовлетворены.

Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.