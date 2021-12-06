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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.21 15:00

Крабовое сафари в Мурманской области стало востребованным среди жителей и гостей региона

Всего за этот сезон продано 400 путевок, большинство из которых коллективные, выловлено порядка 2,6 тысячи особей на общий вес около 8,5 тонны. Об этом и других предложениях для зимнего туриста доложила на оперативном совещании заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Как отметила вице-губернатор, за этот год наш регион уже посетили порядка 350 тысяч человек. Увеличение спроса на путешествия по Кольскому краю привели к значительному увеличению количества местных туроператоров.

«Сегодня зарегистрировано 64 региональных туроператора, в прошлом году их было 43. Также 43 гида сейчас получают дополнительное образование для прохождения добровольной аккредитации, которая началась в Мурманской области осенью этого года, что говорит о том, что бизнес заинтересован в повышении качества предоставляемых услуг», – отметила Ольга Кузнецова.

В Мурманской области представлены самые разные направления туризма: горнолыжный, культурно-познавательный, этнографический, экологический, минералогический, гастрономический, промышленный и многие другие. Однако одним из самых популярных остаётся горнолыжный. В семи муниципалитетах региона работают 11 горнолыжных комплексов разного уровня сложности. Общая протяженность трасс составляет более 65 км.

«Центр горнолыжного туризма – Кировск. Комплекс «Большой Вудъявр», входит в ТОП-10 горнолыжных курортов России. В этом году с привлечением средств Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на курорте запущены 2 системы искусственного оснежения, благодаря которой Кировск может претендовать на звание курорта с самым продолжительным горнолыжным сезоном на территории страны. Открыт новый современный двухэтажный панорамный ресторанный комплекс «Плато» на вершине горы Айкуайвенчорр высоте 820 метров», – пояснила заместитель губернатора.

В регионе составлен календарь событий. Планируется, что в год для жителей и гостей будет организовано 51 мероприятия. Это выставки, фестивали, форумы и даже световое шоу в горах.

Как сообщает региональный комитет по туризму, обо всех ярких событиях в области, предложениях местных театров, музеев, туроператоров, рестораторов, организаторов досуга можно узнать на областном туристическом портале MURMANSK.TRAVEL. За помощью в организации отдыха в Мурманской области любой желающий также может обратиться в Туристский информационный центр Мурманской области.

 

 

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