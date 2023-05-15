Краеведческий диктант объединит более 40 учреждений Мурманской области

Областной краеведческий диктант в этом году объединит почти тысячу человек. К акции, которую проводит Мурманская областная научная библиотека при поддержке регионального министерства культуры, уже присоединилось более 40 площадок Кольского Заполярья.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в этом году диктант пройдёт 19 мая и будет приурочен к 85-летию Мурманской области. Партнёры мероприятия – региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» и региональное отделение Российского исторического общества в Мурманской области.

Участником акции может стать любой житель региона старше 12 лет. Северяне смогут проверить уровень знаний о Кольском Заполярье, ответив на 25 вопросов, посвященных истории, географии, этнографии, экономике, культуре, природным ресурсам, выдающимся деятелям области.

Основной площадкой диктанта по традиции станет Мурманская областная научная библиотека. Кроме того, принять участие в акции можно на базе Кольского транспортного колледжа, Мурманской академии экономики и управления, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Североморского кадетского корпуса, общеобразовательных школах в Ловозере, Краснощелье, Варзуге, Гаджиево, Апатитах, Оленегорске, Мончегорске и Североморске. Активными участниками акции станут муниципальные библиотеки ЗАТО Александровск, Кандалакши, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Ловозера, Ковдора, Североморска, Заозерска, Кильдинстроя, Молочного и Мурмашей.

Как сообщает региональное Министерство культуры, подробности о подготовке и правилах проведения диктанта можно найти на сайте акции. Каждый участник диктанта получит сертификат в день его прохождения, а после подсчета баллов кураторы площадок определят отличников и победителей, которые получат специальные дипломы на церемонии награждения призеров Областного краеведческого диктанта с 28 по 31 мая в муниципалитетах Мурманской области.