Краеведческий музей медленно превращается в музей безответственностиВ Мурманской области будет проверена система экстренного оповещения населения
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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 08:45

Краеведческий музей медленно превращается в музей безответственности

Эксперты Общероссийского народного фронта в Мурманской области добиваются эффективной организации работ по реконструкции Мурманского областного краеведческого музея. После сигнала общественников прокуратура Октябрьского округа города Мурманска установила, что процент выполнения ремонтных работ в здании областного краеведческого музея находится на низком уровне, в связи с чем есть достаточные основания полагать, что процесс в обозначенный договором срок завершён не будет. Надзорное ведомство предупредило подрядчика об ответственности за срыв сроков.

Общественники несколько раз выезжали на объект, расположенный в доме №90 по проспекту Ленина, в период с 22 июня по 10 августа и каждый раз отмечали отсутствие представителей подрядной организации и какой-либо активности. 

Согласно информации, указанной в Единой информационной системе в сфере закупок, государственный контракт на выполнение реконструкции музея в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования был заключён 31.05.2019 г. Заказчик – ГОБУ «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОБУ «УКС»), подрядчик – АО «ГК «ЕКС», цена – 138,6 млн рублей без НДС. Срок окончания работ – до 29 ноября текущего года.

В соответствии с графиком производства работ, реконструкция кровли, фасада и замена окон должны были начаться 5 мая этого года, а завершиться – 30 сентября. Работы по благоустройству территории планировалось произвести в период с 1 июня по 30 сентября. Однако в ходе осмотров внешнего состояния здания музея эксперты ОНФ установили, что подрядчик к выполнению основных работ приступил лишь в середине августа.

Между тем, неисполнение подрядчиком в срок отдельных наименований графика производства работ влечёт вероятность неисполнения обязательств по государственному контракту в целом. Это связано с тем, что график составляется на основании проектной документации на реконструкцию объекта и включает оптимальные сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением. Следовательно, неисполнение одного или нескольких наименований напрямую скажется на общих сроках.

Учитывая ситуацию, прокуратурой Октябрьского округа должностному лицу АО «ГК «ЕКС» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

«В связи с тем, что краеведческий музей находится в самом центре города, мы все невольно стали свидетелями проведения работ по реконструкции здания культуры. Совершенно очевидно, что активный процесс начался только после вмешательства в ситуацию ОНФ и заместителя губернатора региона Владислава Сандурского. Таким образом, вызывает вопросы работа со стороны заказчика – ГОБУ «УКС» - по контролю исполнения государственного контракта для населения. Согласно Единой информационной системе в сфере закупок, с конца декабря 2019 года не было ни одного акта о выполненных работах.  Есть опасение, что без активного вмешательства общественников наш музей может стать очередным долгостроем. Надеемся, что этого всё же не произойдёт, и подрядчик сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию, пока сроки и погода позволяют», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

 

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