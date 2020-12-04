Краеведческий музей откроет выставку студенческих работ, посвященных здоровому образу жизни

5 декабря с 11.00 в Мурманском областном краеведческом музее начинает работу выставка студенческих работ «СТОП – наркотик, мы за ЗОЖ» в рамках декады SOS. Выставка – часть творческой акции «Сообщи, где торгуют смертью», проводимой УНК УМВД по Мурманской области.

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» уже давно стала традиционной и вызывает заинтересованность населения. Целью акции является привлечение активных граждан к участию в профилактике наркомании и наркопреступлений.

Студенты Мурманского арктического государственного университета решили не оставаться в стороне и организовали собственный конкурс плакатов и буклетов антинаркотической направленности «СТОП – наркотикам, мы за здоровый образ жизни!».

Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурсные работы в этом году будет оценивать не только профессиональное жюри. Победителей по нескольким номинациям смогут выбрать подписчики официальных групп УНК УМВД России по Мурманской области и МАГУ.

Выставка будет работать с 5 по 23 декабря по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а, 3-й этаж, выставочный зал. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.