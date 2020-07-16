Краеведческий музей всё глубже погружается в онлайн-формат

Мультимедийные экспозиции презентовали в Мурманском областном краеведческом музее в рамках визита заместителя губернатора Елены Дягилевой. Экспозиции нового формата будут доступны посетителям в мае 2021 года после завершения реконструкции основного здания музея на проспекте Ленина, 90.

Здание музея имеет статус объекта культурного наследия – оно построено в 1939 году. Капитальный ремонт проводится впервые за последние 35 лет. На время ремонта экспозиции развернуты на ул. Академика Павлова, 1а.

В рамках реконструкции в основном здании музея модернизируют все экспозиционные залы. В музее появятся современные интерактивные зоны, оснащенные мультимедийным оборудованием. Экспозиции будут дополнены аудио- и видеоконтентом, появится возможность демонстрировать экспозиции в онлайн-формате.

«Мы откажемся от витрин в обновленной экспозиции зала «Природа Мурманской области», посетителей ждет ландшафтное экспонирование. Интерактивные зоны появятся в экспозиции «Археология Кольского Севера». В рамках экспозиции «Освоение Арктики» в режиме реального времени мы будем демонстрировать видеофрагменты реальных арктических экспедиций, маршрутов дрейфов полярных станций. Залы «Кольский край в 1920-30-е гг.», «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны» и «Экономика Мурманской области» будут дополнены новыми предметами из фондов музея собранными в последние десятилетия. В залах появятся устройства индивидуального прослушивания, встроенные панели для демонстрации видеоконтента, планшеты с загруженными обучающими программами, интерактивная карта Мурманской области различных периодов», – рассказала директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук.

Музей станет удобным для людей с ограниченными возможностями здоровья – будет установлен пассажирский лифт и грузовой подъёмник.

Стоимость контракта по капитальному ремонту – 138,6 млн рублей, также заключен контакт на поставку оборудования для экспозиции на сумму 42,9 млн рублей.