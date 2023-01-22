Кракена боятся меньше, чем омикрона

Новый штамм коронавируса со зловещим мифическим названием «кракен» пугает только каждого десятого россиянина. Самые бесстрашные — антипрививочники. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

2 из 3 россиян не боятся нового штамма коронавируса, нескольких носителей которого уже зафиксировали в России. «Каждый последующий штамм абсолютно любого вируса более заразен, но менее летален», — комментируют респонденты. Боятся «кракена» только 10%, а, к примеру, «омикрона» год назад боялись 12%. Чуть больше тех, кто сейчас опасается нового штамма, — среди россиян старше 45 лет (12%).

Больше респондентов, испытывающих опасения заразиться «кракеном», среди граждан, которые прививались от ковида ранее, чем 6 месяцев назад (13%). Среди россиян, вакцинированных от COVID-19 менее полугода назад, таковых 9%. Антипрививочники — самые бесстрашные: только 8% из них боятся «кракена».

Время проведения: 12—13 января 2023 года.

Фото: https://gov-murman.ru