Крановщица из города металлургов поборется за миллион в телешоу «Кондитер»

Александра Быкова из Мончегорска поборется за выход в финал шоу «Кондитер». Это шоу идёт на телеканале «Пятница!» уже пятый сезон.

Наша землячка прошла кастинг. Программу с участием Александры будут транслировать на канале «Пятница!» 24 августа в 19.00.

Как пишет сайт «СеверПост», 36-летняя Александра Быкова работает крановщиком на металлургическом заводе. Изготовлением тортов занимается недавно.

В шоу «Кондитер» кулинары-любители и профессиональные пекари соревнуются за титул лучшего кондитера страны и денежный приз — один миллион рублей, сообщает телередакция.

Фото: телеканал «Пятница!».