«Красиво атомы сложились» в рамках фестиваля «Вместе ярче»

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче» в Мурманске состоялась увлекательная интеллектуальная командная игра от Информационного центра по атомной энергии на одной из площадок в библиотеке-филиале №2 на улице Нахимова, 17.

Игра с символичным названием «Красиво атомы сложились» собрала команды школьников, которым предстояло проявить эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Формат мероприятия оказался необычным: участники должны были отгадывать предметы или известных людей по набору визуальных, аудио- и видеоподсказок. Каждая команда могла воспользоваться пятью подсказками, но чем меньше их применялось, тем выше оказывалось место в итоговой таблице.

Такой подход сделал состязание динамичным и захватывающим, ведь важно было не только знать правильный ответ, но и суметь догадаться раньше соперников.

Как сообщает администрация города Мурманска, всего было проведено пять туров. Каждый тур был посвящён отдельной теме, близкой и интересной современной молодёжи: изобретения, великие учёные, транспорт, компьютерные игры и технологии. Таким образом, задания позволяли участникам взглянуть на привычные вещи под новым углом, узнать больше о достижениях науки и техники, а также проверить свои знания в сферах, которые окружают нас в повседневной жизни.

Организаторы отмечают, что игра стала не только проверкой школьных знаний, но и настоящей тренировкой аналитического мышления. Участникам приходилось быстро анализировать полученную информацию, обсуждать версии в команде и принимать решения. Такая форма работы помогает развивать навыки коммуникации, логики и коллективного поиска решений.

Интеллектуальные игры ИЦАЭ уже стали доброй традицией в Мурманске, и с каждым годом они привлекают всё больше участников. Проведение подобных мероприятий в рамках фестиваля «Вместе ярче» помогает сделать процесс познания интересным и доступным, а также показать, что наука может быть увлекательной, живой и близкой каждому.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30905&page=1