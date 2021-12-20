Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 10:15
«Красная машина» разгромила «Авианосец»
В воскресенье, 19 декабря, на ледовой арене «Авангарда» состоялась игра ХК «Красная машина» и «Авианосец». В рамках отборочного этапа Ночной хоккейной лиги соперниками регионального МЧС на льду стала команда тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Северного флота.
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, по окончании первого периода команда спасателей вела со счётом 3:0. Со второго периода противостояние накалилось: борьба была жаркой до конца матча. В итоге команда «Красная машина» вновь одержала победу. Итоговый счёт 7:4 в пользу хоккеистов регионального ГУ МЧС.
Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4635657#group=group-2&photo=12
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