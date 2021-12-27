«Красная машина» в турнире по хоккею с шайбой заняла почётное пятое место

На ледовом стадионе «Онежец» Вологодской области в конце прошлой недели завершился турнир по хоккею с шайбой на кубок Героя России, заслуженного спасателя Российской Федерации Юрия Леонидовича Воробьева, в котором приняла участие команда «Красная машина» ГУ МЧС России по Мурманской области.

Соперниками #МЧСМурманск на льду стали хоккейная команда коллег из Вологодской области, Республики Карелии, а также команда Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.

В упорной борьбе сборная наших региональных спасателей в своей группе завоевала «бронзу» и заняла почётное пятое место в турнире.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4640599#group=group-1&photo=0