«Красная машина» ворвалась в новый год с новой победой

8 января в рамках мероприятий отборочного этапа Ночной хоккейной лиги в нп. Спутник прошла гостевая встреча хоккейной команды Главного управления МЧС России по Мурманской области «Красная машина» с хоккейной командой «Спутник».

Новый год команда спасателей начала с победы над соперниками, счёт матча 2:10 в пользу «Красной машины».

Региональное ГУ МЧС России приглашает всех любителей хоккея 9 января на домашнюю встречу хоккейной команды Главного управления МЧС с хоккейной командой «Торнадо» (нп. Оленья Губа). Игра состоится в 12.00 на ледовой арене МАУ ГСЦ «Авангард» (г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, 51).

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4652444#group=group-2&photo=2