Краснознаменному Алакурттинскому пограничному отряду – 85 лет

От имени Мурманской областной Думы с юбилеем личный состав службы поздравила Ирина Просоленко.

Парламентарий отметила, что все эти годы погранотряд надёжно стоит на страже северных рубежей нашей Родины и её национальных интересов:

— Славная летопись отряда – это часть истории страны, образец честного служения Отечеству, верности присяге и воинскому долгу, самоотверженности и ответственности. Для тысяч военнослужащих погранотряд стал школой мужества, закалки, боевой выучки и товарищества.

Депутат поблагодарила личный состав за высокий профессионализм, преданность делу, сохранение и приумножение славных традиций пограничных войск России, пожелала дальнейших успехов в службе на благо Отечества, крепкого здоровья и надежного тыла.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32453/