«Красную машину» было не остановить

12 декабря в рамках игр Северной Военной хоккейной лиги состоялся матч команд «Красная машина» и «Пётр Великий».

В первом периоде открыла счёт команда Северного флота, но к концу первой двадцатиминутки счёт составлял 3:3.

Как сообщает пресс-служба Главное управление МЧС России по Мурманской области, проигрывать не хотел никто, так что игра была динамичной и жаркой. Начав забрасывать шайбы в ворота соперников во втором периоде, дальше «Красную машину» уже было не остановить.

Игра спасателей и военных завершилась со счётом 10:5!

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/4630082#group=group-1&photo=0