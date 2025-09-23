«Красные флаги» плохих работодателей: молодёжь Мурманской области назвала главные сигналы

На основе исследования hh.ru среди молодых соискателей Мурманской области были выявлены ключевые «красные флаги» — признаки неблагополучного работодателя, наиболее значимые для молодёжи. Данные показывают, что соискатели региона особенно остро реагируют на непрозрачность вакансий и негативные отзывы о работодателях.

Главным тревожным сигналом для молодёжи Мурманской области становится размытое описание вакансии и отсутствие чётких требований — это отметили 83% опрошенных. На втором месте — негативные отзывы сотрудников (63%). Третьим по значимости «красным флагом» стали постоянные переработки и неэтичное поведение работодателя на собеседовании (по 60%).

Предложение работать без официального оформления, «серая» зарплата и запрет на удалёнку вызывают настороженность у 29% респондентов. Реже всего молодёжь региона обращает внимание на слишком длинный перечень требований (20%), высокую текучесть кадров (14%) и отсутствие бонусов (9%).

В сравнении со среднероссийскими показателями молодёжь Мурманской области сильнее реагирует на непрозрачность вакансий (83% против 69%) и негативные отзывы (63% против 55%). При этом заметно меньшее значение для местных соискателей имеют такие факторы, как предложение работать без оформления (29% против 42%), высокая текучесть кадров (14% против 36%), запрет на удалёнку (29% против 36%) и отсутствие бенефитов (9% против 15%).

Таким образом, молодёжь региона в первую очередь ценит чёткость, прозрачность и честность со стороны работодателя, но в меньшей степени обращает внимание на бонусы, гибкость графика и низкую текучесть кадров.

Молодые женщины чаще, чем мужчины, обращают внимание на некорректное общение во время собеседования — 56,1% против 43%. Также они более чувствительны к запрету на удалёнку или гибкий график (38,6% против 32,2%). Мужчины, напротив, сильнее реагируют на высокую текучесть кадров (39,5% против 33,3%), что может быть связано с их ориентацией на долгосрочные карьерные перспективы.

В сфере информационных технологий и юриспруденции соискатели наиболее нетерпимы к размытым условиям вакансий (82,9% и 81,8% соответственно). В творческих индустриях (искусство, медиа) особое значение имеют негативные отзывы сотрудников (68,3%). В медицине и фармацевтике главным «красным флагом» становятся переработки (63,8%), а в розничной торговле — «серая» зарплата (44,7%). В сфере безопасности и среди рабочего персонала чаще всего упоминаются отсутствие бонусов и соцпакета.