Красные флажки для соискателей на собеседовании: уход от ответов о зарплате, высокомерие и недосказанность

Тревожные звоночки для россиян на интервью при трудоустройстве — зарплата не озвучена, высокомерие в диалоге и мало конкретики. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Что может насторожить соискателей в поведении рекрутера и заставить задуматься о том, стоит ли устраиваться на работу в эту компанию?

В первую очередь, тема денег. Уход от разговора о размере выплат, предложение «серой» схемы или озвучивание суммы ниже, чем в вакансии, отпугивают уже 18% россиян — 2 года назад таких было 13%.

Грубость, высокомерие, фамильярность, агрессия и жаргонизмы в речи представителя компании назвали недопустимыми 12% респондентов (в 2024 году было 8%). Ещё 10% сбивают с толку неуверенность рекрутера, его неспособность чётко ответить на прямой вопрос или нарочитая недосказанность (+3 процентных пункта за 2 года).

Всё больше россиян не готовы мириться с регулярными переработками: фразы о ненормированном графике, работе в выходные или о том, что «переработки — часть профессии», настораживают 9% опрошенных.

Разговоры про «золотые горы» и стремительный карьерный рост вызывают скепсис у 6%. Дискриминационные вопросы о возрасте, детях и семейном положении, а также лозунг «мы все одна семья» раздражают ещё по 6%. Фраза «молодой, дружный коллектив» не вызывает доверия у 4% соискателей. Давление и навязчивость со стороны рекрутера неприятны ещё 4% опрошенных. Системы оплаты труда без оклада или привязанные к KPI критичны также для 4%.

3% россиян не нравится, когда менеджеры по подбору персонала говорят: «Мы вам перезвоним». А вопрос о том, кем вы видите себя через N лет, является красным флагом для 2%. У 2 из 100 опрошенных вызывают гнев заверения, что компания является лучшей на рынке, ещё столько же настораживают вопросы про стрессоустойчивость и многозадачность.

Мужчин чаще, чем женщин, раздражает, когда эйчары не отвечают прямо на их вопросы, а также фраза о молодом и дружном коллективе. Россиянки же чаще считают недопустимым на собеседовании скрывать зарплату или предлагать работать без оклада (только за процент), проявлять грубость и высокомерие, задавать личные вопросы о социальном статусе.

Что ещё должно насторожить на собеседовании — 5 ситуаций, когда интервью лучше остановить.

Время проведения опроса: 14—21 июля 2026 года.