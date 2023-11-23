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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 12:00

Красные флажки, или Как понять, что с работодателем что-то не так

Эксперты hh.ru подготовили простую инструкцию, как понять, что с работодателем что-то не так. Сегодня говорим не про мошенников, а про странности компаний, которые могут стать возможной причиной увольнения

Все мы знаем истории о работодателях, которые не оплачивают отпуска, отдают зарплату «в конвертах» или всячески запугивают сотрудников рассказами из разряда «незаменимых людей нет». Их нельзя отнести к категории мошенников, но беда в том, что они относятся к людям как к расходному материалу. Спросили топового эксперта в области подбора, а также наших соискателей, на что обратить внимание при трудоустройстве, чтобы потом не пожалеть.

    Несоответствие заявленных ценностей и реального поведения компании

Скажем, на сайте потенциального работодателя, на страничках компании в социальных сетях и даже в описании вакансии всё хорошо — дружный коллектив, атмосфера открытости, драйва, позитива. Круто! Но во время собеседования вдруг невзначай выясняется: в компании принято общаться строго по имени и отчеству, необходимо писать объяснительные за опоздания от 5 минут, и все обязаны практиковать онлайн-йогу по пятницам под присмотром службы безопасности. Кажется, это повод задуматься.

    Странности на собеседовании

Оговоримся сразу: «странности» — это исключительно про субъективное восприятие. Здесь нет чётких критериев, как понять, что с работодателем вам не по пути. Каждый раз задавая вопрос, например на собеседовании и получая ответ, сверяйтесь с внутренним компасом: «А как мне с этим?»

Мы видим на примере многих: на собеседовании кандидат закрывается и, как правило, отвечает на вопросы, но сам стесняется спросить что-то у рекрутера или будущего руководителя. Понятно, что процесс собеседования, как правило, вызывает волнение, страх «а вдруг не возьмут?». Но это нужно сразу убрать и идти на интервью с таким настроем: «Я ничего не боюсь, я спрашиваю открыто, и в этом нет ничего такого. Это я выбираю компанию, а не компания выбирает меня!

Любой рекрутер приходит на собеседование с чек-листом из вопросов, которые он хочет задать соискателю. Почему бы и вам не составить такой чек-лист? Просто включите в него вопросы, которые волнуют вас больше всего. Если покопаться поглубже в себе, там окажутся не только зарплатная история, отпуск, ДМС, но и другие важные вещи.

Эксперты hh.ru рекомендуют всё-таки изначально перед собеседованием составить список из ваших приоритетов в порядке убывания. Например, первым делом на собеседовании спросить про ваши будущие обязанности — чем вообще вы будете заниматься на работе, с кем вам придётся регулярно взаимодействовать. Также возможно вас интересует только официальный доход. Значит нужно уточнить, что у работодателя с выплатами, как это всё организовано, насколько прозрачно. Возможно, вам важно, куда идёт компания, поэтому стоит узнать о планах работодателя на развитие на ближайший год.

Есть смысл задать вопросы о корпоративной культуре: какие мероприятия и как часто проводятся в компании для сотрудников, как выстраивается общение с руководством и с другими отделами, как компания поддерживает людей в трудных жизненных ситуациях.

Второй важный момент касается правил: что в обязательном порядке должен делать или соблюдать каждый работник, есть ли негласные правила о переработках, принят ли дресс-код.

Третий блок вопросов — на вашу совместимость с руководителем. Уточните у рекрутёра или у самого менеджера, человека с какими личными качествами руководитель хочет видеть на этом месте, кто идеально впишется в коллектив.

Если рекрутёр не хочет или не готов отвечать на ваши вопросы и начинает увиливать, это не очень хороший знак. 

     Постоянная смена руководства компании

Мало кто интересуется у будущего работодателя, как часто меняется руководитель в том отделе или подразделении, куда кандидат собирается выходить на работу. А ведь это тоже очень важная история для понимания, насколько стабилен коллектив, отлажены процессы и подходы к управлению.

    Пробелы в трудовом договоре

Как показывает опыт тысяч людей, во время подписания трудового договора и других бумаг с работодателем расслабляться как раз и не стоит. Лучше потратить час времени и задать все уточняющие вопросы, пусть даже показавшись кому-то «придирой», чем потом разбираться с юристами, бухгалтерией и жалеть о необдуманном поступке. Главное правило: если вам что-то непонятно — спрашивайте.

Что обязательно должен включать в себя трудовой договор:

  • место работы
  • трудовую функцию
  • дату начала работы (если заключается срочный договор, то его срок и основание срочности)
  • размер оплаты труда, включая условия для получения премий и бонусов
  • режим работы и отдыха
  • количество дней оплачиваемого отпуска
  • условия труда на рабочем месте
  • характер работы (в частных случаях)
  • гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями (в частных случаях)
  • условия страхования (если в компании есть ДМС и другие виды страхования)

     Сложности во время испытательного срока

Адаптационный срок — один из самых стрессовых периодов в жизни любого человека, вне зависимости от его опыта работы, уровня позиции и профессии. Это время, когда хочется показать себя с лучшей стороны, влиться в команду, быстро оценивать ситуацию и решать десятки, если не сотни, новых задач. Большинство работодателей это понимают, но кто-то оказывает поддержку новичкам в это непростое время, а кто-то — нет. Но если вдруг всё пошло не по плану – это повод задуматься, ведь если о работнике не заботятся в начале пути, то, что будет дальше?

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