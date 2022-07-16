Красота парусов над волнами - регата портовиков в честь Дня работников морского и речного флота

Яркое солнце, сверкающая вода и парящие над ней паруса – именно так на базе яхт-клуба АО «ММТП» в прошлые выходные прошла гонка в честь Дня работников морского и речного флота. Укротить ветер, а также справиться с его отсутствием, вышли девять яхт.

Яркое солнце, сверкающая вода и парящие над ней паруса – именно так на базе яхт-клуба АО «ММТП» в прошлые выходные прошла гонка в честь Дня работников морского и речного флота. Укротить ветер, а также справиться с его отсутствием, вышли девять яхт.

Как сообщает https://vk.com/murport51, проигравших среди тех, кто провёл субботний день, 9 июля, на природе, точно не было. В подтверждение этого на страничке в «ВК» опубликован небольшой видеоролик об этом празднике.