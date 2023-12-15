Мурманская область. Арктика (16+)15.12.23 14:05
Красота предновогоднего Мурманска: ММТП и НТК помогли украсить 14 зданий города-героя
«Мы выполнили архитектурно-художественную подсветку зданий на центральных улицах столицы Кольского Заполярья, - отмечает пресс-служба ММТП. - Всего подсветкой мы украсили 14 домов, в рамках соглашения с правительством Мурманской области».
Пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт» разместила в соцсети «ВК» прекрасный новогодний видеосюжет о том, как преобразился Мурманск к Новому году.
«Мы выполнили архитектурно-художественную подсветку зданий на центральных улицах столицы Кольского Заполярья, - отмечает пресс-служба ММТП. - Всего подсветкой мы украсили 14 домов, в рамках соглашения с правительством Мурманской области».
Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239285
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