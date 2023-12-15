Красота предновогоднего Мурманска: ММТП и НТК помогли украсить 14 зданий города-героя

«Мы выполнили архитектурно-художественную подсветку зданий на центральных улицах столицы Кольского Заполярья, - отмечает пресс-служба ММТП. - Всего подсветкой мы украсили 14 домов, в рамках соглашения с правительством Мурманской области».

Пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт» разместила в соцсети «ВК» прекрасный новогодний видеосюжет о том, как преобразился Мурманск к Новому году.

«Мы выполнили архитектурно-художественную подсветку зданий на центральных улицах столицы Кольского Заполярья, - отмечает пресс-служба ММТП. - Всего подсветкой мы украсили 14 домов, в рамках соглашения с правительством Мурманской области».

Фото и видео: https://vk.com/video-149919532_456239285