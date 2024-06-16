«Красота России» представлена в Доме ремёсел

В Мурманске в Доме ремёсел работает выставка, раскрывающая неповторимое великолепие изделий декоративно-прикладного искусства из собрания музея.

Как пишет vk.com/murmanculture, народные ремёсла — особые художественные традиции, которые столетиями складывались в разных регионах. В их основе лежит искусство обработки дерева, глины, камня, металла и других природных материалов. Из сырья, которым богаты отдельные земли, местные мастера создавали по-особенному украшенные изделия ручной работы.

Посетителей выставки ждёт увлекательное путешествие в мир художественных ремёсел, которые зародились и получили своё развитие на территории России в разные периоды истории. Среди представленных ремёсел: павлопосадские платки и дымковская игрушка, невесомое кружево и жостовская роспись, матрёшки - всего более 120 экспонатов.

Посетить выставку можно будет в Доме Ремёсел (ул. Книповича, 23а) до 15 сентября. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279374%2Fwall-139605315_27166