Красота Севера поражает и вдохновляет - северное сияние над ММТП

Удивительный по красоте снимок был сделан в минувшую субботу – северное сияние над причалами Мурманского морского торгового порта. Его автор - стивидор грузового района №1 АО «ММТП» Анатолий Загуменнов. Он рассказал, что фотография была выполнена на обычный мобильный телефон около десяти часов вечера, когда он шёл на судно и производил рабочую техническую съёмку. В этот момент в небе над Мурманском вспыхнуло северное сияние и попало в кадр.

«Это снимок момента, мгновения. Я среагировал на ситуацию, поскольку уже несколько лет увлекаюсь фотоохотой за северным сиянием. Для этого выезжаю за город, очень часто – в Териберку. И каждый раз, когда улыбается удача и я вижу северное сияние, это завораживает, словно в первый раз!», - говорит Анатолий Загуменнов.

Анатолий работает в АО «ММТП» третий год. Приехал в Мурманск после окончания Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Фотоохота за северным сиянием стала увлечением. Никаких особых рецептов искусства поиска природного явления у Анатолия нет. Говорит, что это вопрос удачи. Главное – оказаться в нужное время в нужном месте.

«Красота Севера поражает и вдохновляет. Тем более, что в этом снимке фактически запечатлены два северных сияния: природное, которое мы видим в небе, и рукотворное – художественная подсветка кранов Мурманского морского торгового порта, палитра которого передает полярное сияние в небе», - сказал А. Загуменнов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247849%2Falbum-149919532_00%2Frev