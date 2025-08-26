В Мурманской области стартует кампания по вакцинации от сезонного гриппаМинистерство образования и науки объявляет конкурс на премии губернатора Андрея Чибиса для педагогов-классных руководителей
Красоты много не бывает: в Мурманской области продолжаются работы по преобразованию знаковых общественных пространств

В Мурманской области продолжается благоустройство знаковых общественных пространств.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил, что сегодня идёт активное преобразование площади Пять Углов и улицы Ленинградской в Мурманске, городских парков в Североморске и Мончегорске, сквера в Ловозере, Поморской набережной в Коле и центральной улицы в Ковдоре.

Не менее значимый вектор работ – ремонт фасадов, кровель и архитектурная подсветка.

«Это крайне важное направление в части создания комфортной городской среды, в которое мы вкладываем очень много средств. Потому что это, конечно, изменение облика наших городов», – подчеркнул глава региона.

Всего за шесть лет в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» архитектурно-художественная подсветка установлена на фасадах более чем 120 зданий. В этом году масштабная работа продолжается – она ведётся в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Печенгском округе и Североморске с привлечением и бюджетных и внебюджетных средств. 

Серьёзное финансирование выделяется и на поддерживающий ямочный ремонт – в текущем году он выполняется в 312 дворах в 20 муниципальных образованиях.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в регионе продолжается реализация программы «На Севере – твой проект». В 2025 году будет реализовано 66 проектов, и 35 из них уже завершены.

«Конкурсный отбор инициатив наших жителей на следующий год – а программа крайне популярная – мы планируем запустить осенью текущего года», – рассказал Андрей Чибис.

 

 

