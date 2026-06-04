Краткосрочные прогнозы на июнь 2026 года у Мурманского морского торгового порта остаются сдержано позитивными

По итогам работы в мае 2026 года общий объём перевалки Мурманского морского торгового порта составил 957 тысяч тонн грузов, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,08 млн тонн).

Как пишет ИАА «ПортНьюс», ссылаясь на пресс-служба АО «Мурманский морской торговый порт», основным фактором снижения по-прежнему остаётся уменьшение объёмов перевалки угля: в мае 2026 года угольный грузопоток сократился на 22% относительно мая прошлого года и составил 637,7 тысячи тонн. Этот тренд носит устойчивый характер и связан с перераспределением экспортных потоков в пользу портов Дальнего Востока и Юга России.

В мае 2026 года структура грузооборота ММТП распределилась следующим образом: уголь — 67% (637,7 тысячи тонн), железорудный концентрат (ЖРК) — 33% (318,4 тысячи тонн), каботаж и местный груз — менее 1% (1,06 тысячи тонн).

Частично компенсировать падение угольного транзита удается за счёт наращивания альтернативной номенклатуры грузов. Так, объём обработки железорудного концентрата вырос на 24% по сравнению с маем прошлого года (257,3 тысячи тонн).

«Итоги мая подтверждают, что порт сохраняет операционную устойчивость в условиях сложной рыночной конъюнктуры. При этом ситуация в целом по-прежнему остается непростой: ключевой фактор давления на показатели — сокращение угольных объёмов, и этот тренд пока сохраняется», — отметил исполнительный директор ММТП Павел Олейник.

Краткосрочные прогнозы на июнь 2026 года остаются сдержано позитивными. В компании ожидают структурный сдвиг: на фоне продолжающегося падения угольного экспорта объёмы перевалки железорудного концентрата впервые в истории порта превысят объёмы угля. Данные изменения станут подтверждением адаптации ММТП к условиям внешних вызовов при сохранении давления на угольное направление.