Краткосрочные свидания возобновляются

В учреждениях УФСИН России по Мурманской области с 24 августа возобновляется предоставление краткосрочных свиданий подозреваемым, обвиняемым и осужденным.

В связи с необходимостью соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, в том числе по нахождению в помещении ограниченного количества граждан, свидания предоставляются по предварительной записи посредством онлайн-системы «ФСИН-ОКНО» http://www.fsin-okno.ru/base/murmansk.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, краткосрочные свидания проводятся в оборудованных помещениях комнат краткосрочных свиданий при наличии у всех участников средств индивидуальной защиты (маски для защиты органов дыхания, перчатки).

При допуске на свидание сотрудниками осуществляется входной контроль состояния здоровья граждан с измерением температуры тела. Лица с видимыми признаками респираторного заболевания и (или) с повышенной температурой тела на свидания с осужденными и подследственными не допускаются.

Обращаем внимание граждан, что в случае выявления нарушений режима использования средств индивидуальной защиты свидание прекращается.

Приём передач при проведении краткосрочных свиданий осуществляться не будет до особого распоряжения.

Просим родственников лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области, отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям.